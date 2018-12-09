وسيم السيسي عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: المصري جبار ..فيديو

علق الدكتور وسيم السيسي، الباحث فى علم المصريات، على نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار المرضى، قائلًا: "الأطباء عندما تُدفع للعمل تعمل، ولكن لابد من وجود حوافز لهم سواء بعثات أو مادية"، متابعًا: "إحنا عملنا قناة السويس في سنة مش هنقدر على قوائم الانتظار.. المصري جبار".
وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من الطبيعي وجود مقاومة لعمليات إصلاح التعليم والصحة ومن الصعب إرضاء كل الناس، مؤكدًا أن أي إصلاح لابد أن يُصدم ويقاوم؛ لأن هناك مجموعة من الناس دائمًا يحبون الخلاف.