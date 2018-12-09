وسيم السيسي عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: المصري جبار ..فيديو

علق الدكتور وسيم السيسي، الباحث فى علم المصريات، على نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار المرضى، قائلًا: "الأطباء عندما تُدفع للعمل تعمل، ولكن لابد من وجود حوافز لهم سواء بعثات أو مادية"، متا بعًا: "إحنا عملنا قناة السويس في سنة مش هنقدر على قوائم الانتظار.. المصري جبار".



