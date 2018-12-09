وسيم السيسي يطالب بإرسال أفضل الأطباء المصريين إلى دول أفريقيا

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الصحة.



وتابع السيسي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة صدى البلد،: «الدول الأفريقية تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء، ويجب انتقاء أفضل الأطباء المصريين لإرسالهم إلى دول أفريقيا».



وشدد عالم المصريات، على ضرورة تدعيم الجمعية الطبية للمناطق الحارة حتى يصل نشاطها إلى دول القارة السمراء.