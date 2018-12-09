ريال مدريد يفوز بصعوبة على هويسكا 1-0 في الدوري الإسباني.. فيديو

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من التغلب على منافسه هويسكا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد ألكوراز ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني .



سجل جاريث بيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء عن طريق تسديدة رائعة من خرج منطقة الجزاء لم يستطع حارس مرمى هويسكا أن يفعل أمامها شيئا.



وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده الى 26 نقطة ويتصدر المركز الرابع متأخرا عن برشلونة صاحب المركز الأول بخمس نقاط.