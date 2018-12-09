وسيم السيسي: يجب الانتظار على نظام التعليم الجديد

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث عالم المصريات، إن مصر لديها قدرات ومقومات هائلة، لكن تحتاج إلى تنظيم دائم.





وتابع «السيسي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، «قدرات مصر تظهر في اللحظات الفارقة والمشروعات الكبرى، مثلما حدث في نصر أكتوبر ومشروع الرئيس للقضاء على فيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار».





وأضاف السيسي: «الأطباء يبذلون قصارى جهدهم حينما يدفعون للعمل، لكن يجب تقديم حوافز لهم على شكل بعثات».



