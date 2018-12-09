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منوعات

نفوق الكنغر الأحمر ذي العضلات المفتولة عن عمر 12 عاما .. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
أحمد شريف
نفق الكنغر الأسترالي الشهير بعضلاته المفتولة الذي تصدر عناوين الصحف العالمية في السابق، بسبب جسده الذي يشبه لاعبي كمال الأجسام عن عمر يناهز 12 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أثار الكنغر روجر، الذي كان يبلغ طوله 200 سم ، موجة كبيرة عبر شبكات الإنترنت في عام 2015 عندما ظهرت صور من عضلاته المفتولة، توضح فيها عروقه وصدره البارز.

وأوضحت الصحيفة أن الكنغر الأحمر كان مقيمًا في محمية سانكتشواري في أليس سبرينجز في الإقليم الأسترالي.

فيما أعلن رئيس المحمية نفوق الكنغر روجر يوم السبت الماضي، في تكريم عاطفي نشره عبر الفيسبوك.


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