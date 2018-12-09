حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور

بدأت اليوم الأحد حملة الكشف عن فيروس «سي» للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف وسط ترحيب كبير من العاملين بالوزارة، الذين وجهوا خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الوطنية الكبيرة.



وتستمر الحملة حتى الخميس المقبل، ويتم خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «سي»، إلى جانب الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه من يكتشف إصابته لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.



يأتي ذلك في إطار مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.