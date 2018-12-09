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ديني

حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
بدأت اليوم الأحد حملة الكشف عن فيروس «سي» للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف وسط ترحيب كبير من العاملين بالوزارة، الذين وجهوا خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الوطنية الكبيرة.

وتستمر الحملة حتى الخميس المقبل، ويتم خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «سي»، إلى جانب الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه من يكتشف إصابته لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.
حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور
حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور
حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور
حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور
حملة للكشف عن فيروس «سي» في وزارة الأوقاف .. صور
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