النجوم والطبيب النفسي يرفعون شعار لا عيب ولا حرام .. بلقيس تعاني من الرهاب الاجتماعي .. ومني زكى لجأت إلى العلاج بسبب سعاد حسني .. ورانيا يوسف تدخل الدائرة بعد أهل كايرو

- هند صبرى عانت من جراح عائلية قديمة

- غادة عبد الرازق كانت تعاني من الاكتئاب

- قصة حب فاشلة سبب ذهاب باسل الخياط لطبيب نفسي



لجوء الفنانين إلى طبيب نفسي أمر طبيعي، وليس هناك ما يخجلهم في الاعتراف بذلك، وهو شعار رفعه عدد من الفنانين في الفترة الأخيرة معتبرين أن هذا الأمر لا يعيبهم.



صدى البلد ترصد الفنانين الذين لجأوا إلى طبيب نفسي في الفترة الأخيرة.



بلقيس :

عانت المطربة بلقيس من الرهاب الاجتماعي في سن المراهقة ولجأت إلى الطب النفسي، ولكنها تخلصت منه وكان جزءًا من علاجها وقوفها على خشبة المسرح.



نشرت "بلقيس" عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنها عانت لفترة طويلة من المرض النفسي الرهاب الاجتماعي وعلقت قائلة: "اليوم تحدثت عن رحلتي في العلاج من الرهاب الاجتماعي باللجوء للطب النفسي والتخلص من المشكلة المزمنة التي تسللت إلى حياتي منذ سن المراهقة، وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة، منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمد لله".



وأضافت: "تحدثت أيضًا عن طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله في الأمور الحياتية وكيف أن إيماني بأن الرهاب كابوس سينتهي، جلب لي فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا أمام الأمير بدر بن عبد المحسن في ٢٠١١ لأول مرة أمام جمع كبير اثناء العلاج وكتب للرهاب النهاية".



هند صبرى:

لجأت الفنانة هند صبري إلى الطبيب النفسى، مؤكدة في إحدى لقاءاتها أن هذا أمر طبيعي لا يوجد به شىء خاطئ أو "عيب".



وكشفت هند أنها ذهبت للطبيب النفسي مرتين الأولى في عام 2005 أو 2006، فعلى الرغم من أنها كانت في هذا الوقت تحقق نجاحا كبيرا، وتظهر في كل المناسبات سعيدة، إلا أنها بداخلها كانت تشعر بحزن عميق دون أن تدري سبب هذا الحزن، فذهبت للطبيب وتحدثت معه وخضعت لجلسات وساعدها هذا كثيرا، وجعلها تعرف أن حزنها نتيجة تراكمات في شخصيتها، فمثلا انفصال والدها عن والدتها وهي في سن الـ 17 ترك أثرا فيها لم تشعر به إلا بعد سنوات.



باسل الخياط :

بينما خضع الفنان باسل الخياط للعلاج النفسي بسبب قصة حب مر بها ولم تنجح بعدما دامت 6 سنوات، وبعد فشل العلاقة التى تسببت بألم نفسي كبير له، لذلك قرر اللجوء لطبيبة نفسية نجحت فى معالجته قائلا في إحدى لقاءاته: "أينما ذهبت كنت أشعر بأنها موجودة، وأى مكان أتواجد فيه يذكرنى بها، اتعبنى الموضوع فلجأت للطبيبة النفسية لأنى شخص لا يتحمل الألم".



غادة عبد الرازق:

كما خضعت الفنانة غادة عبد الرازق للعلاج من حالة الاكتئاب التى مرت بها فى وقت من الأوقات ولجأت إلى طبيب نفسي لكى تتعافى من اكتئابها، ولا ترى حرجا فى ذلك، معتبرةً مرضها النفسي كأي مرض عضوي يصيب جسم الإنسان.



لكنها قالت إنها لا تنكر أن السبب الرئيسى الذى دفعها للاستعانة بالطبيب النفسى الخلافات التى تتحكم فى الوسط الفنى لذلك تعرضت لصدمة نفسية بسبب خيانة صديقة لها كانت تثق فيها ثقة عمياء، معترفة أنها تتناول أدوية من حين لآخر.



منى زكي :

أما الفنانة منى زكى اعترفت بكل جرأة فى إحدى لقاءاتها أنها كانت لجأت لطبيب نفسى مرتين، الأولى بعد وفاة والدها، لأنها أُصيبت باكتئاب وحزن لارتباطها الشديد به، وشعرت بالحاجة الى علاج نفسي، والمرة الثانية بعد أن قدمت شخصية سعاد حسنى فى مسلسل "السندريلا"، وشعرت بالتوتر والقلق، فالتحضيرات الكثيرة للشخصية جعلتها تفشل فى الخروج من الشخصية، حتى بعد انتهاء التصوير، حيث ظلت حياة سعاد حسنى وطريقة حديثها وحركاتها مسيطرة عليها.



رانيا يوسف:

وقالت الفنانة رانيا يوسف إنها ذهبت إلى طبيب نفسي بسبب مسلسل "أهل كايرو" قالت رانيا إن شخصية "صافي سليم" سببت لها معاناة وضيق نفسى، كاشفة أن ذهابها للطبيب النفسي لم يكن بسبب الشخصية وحسب وإنما بشكل عام.