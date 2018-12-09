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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صفاء نوار
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الأحد 09 ديسمبر 2018 - 44 : 07 م
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توك شو
بث مباشر .. بدء الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018 بحضور الرئيس السيسي
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:22 م
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حمزة شعيب
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