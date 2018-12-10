اليوم.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات في شبين القناطر

يفتتح الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، يرافقه عدد من مسئولي الاجهزة التنفيذية بتفقد عدد من المشروعات بقرية الحصافة بمدينة شبين القناطر.



وقال محافظ القليوبية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المشروعات الجارى تفقدها تتضمن اعمال تطوير قرية الحصافة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وتطوير مدرسة الحصافة للتعليم الأساسى وتطوير مركز شباب الحصافة، بالإضافة إلى منح مشروعات صغيرة لشباب القرية.



وتفقد محافظ القليوبية عددًا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر وذلك في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.