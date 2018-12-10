ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات في شبين القناطر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
الدكتور علاء عبدالحليم
الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يفتتح الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، يرافقه عدد من مسئولي الاجهزة التنفيذية بتفقد عدد من المشروعات بقرية الحصافة بمدينة شبين القناطر.

وقال محافظ القليوبية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المشروعات الجارى تفقدها تتضمن اعمال تطوير قرية الحصافة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وتطوير مدرسة الحصافة للتعليم الأساسى وتطوير مركز شباب الحصافة، بالإضافة إلى منح مشروعات صغيرة لشباب القرية.

وتفقد محافظ القليوبية عددًا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر وذلك في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
loading...

ترشيحاتنا

إليسا تعلن تفاصيل إصابة شقيقتها بالسرطان

التموين تزف بشرى سارة للمتظلمين من وقف بطاقات التموين.. فيديو

رئيس نادي بني عبيد: اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضدنا.. فيديو

تفاصيل مشاجرة طبيبين في غرفة عمليات مستشفى الباجور ..فيديو

هدف صاروخي لـ ريفر بليت أمام بوكا جونيورز يهز معقل ريال مدريد.. فيديو

عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو

كارثة على أبواب مدرسة البدرشين.. الطالبات وأولياء الأمور يستغيثون من التحرش: كل يوم بهدلة

تعرف على أسماء أبواب الجنة

شاهد .. رد فعل دكة الأهلي بعد إهدار مروان محسن ركلة الجزاء

رويترز: آيرز لن يشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض

روشتة لوقاية مرضى الحساسية خلال الشتاء

بعد أزمة النكز.. خبير أمن معلومات يفجر مفاجأة عن مشكلة الخادم لا يستجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟