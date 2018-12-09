ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جلسات منفردة لفييرا مع لاعبي الإسماعيلي لتحفيزهم قبل مواجهة الرجاء المغربي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
أ ش أ
يعقد البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسات منفردة مع عدد من لاعبي الفريق، على هامش برنامجه اليومي بالمغرب لتحفيزهم قبل المواجهة المصيرية القادمة ضد الرجاء المغربي بإياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وخصص فييرا جلسة مع محمود متولي مدافع الدراويش لتوجيه بعض التعليمات التي يسعى لتحفيظها للاعب قبل اللقاء المقبل.

وطلب الجهاز الفني للإسماعيلي من إدارة مقر إقامته بمدينة الدار البيضاء، ضرورة تجهيز قاعة المؤتمرات بالفندق ، من أجل عقد اجتماعات مع لاعبيه مستخدما تسجيلات لبعض لقاءات الرجاء في الفترة الأخيرة لإطلاعهم على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة الفريق المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وقرر مجلس إدارة الرجاء المغربي، إلغاء احتفالية النادي بمناسبة تتويج فريقه بكأس الكونفدرالية، التي كان مقررا إقامتها قبل مواجهة الإسماعيلي ، صرح بذلك أحمد عبد الحميد مندوب السفارة المصرية بالمغرب مؤكدا أن هذا القرار جاء حدادا على أرواح 5 مشجعين للدفاع الجديدي الذين لقوا حتفهم عقب لقاء فريقهم أمام الوداد بالدوري المغربي.

ومن المعروف أن هذه المباراة تعد الأولى للفريق المغربي على ملعبه بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.
loading...

ترشيحاتنا

الاسماعيلي: الفريق لا يشرفه لعب الحضري به تصريح صحيح.. وهذه أسباب تطور الأزمة

النجم الساحلي يصدم الأهلي: لن نتنازل عن 5 ملايين دولار للاستغناء عن بن عمر

الإعلام الأمريكي: تميم يهرب من قمة الرياض خوفاً من لقاء قادة الخليج

خادم الحرمين يعلن انتهاء أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي

الإعدام شنقا لسائق اختطف سورية وتعدى عليها جنسيًا في المقطم

طفل صغير يعبر عن عشقه لـ محمد صلاح بطريقه مؤثرة وجميلة.. صورة

احذر يا وحيد.. صفقات المقاصة مع الأهلي لم ينجح أحد

شاهد.. حديث جانبي بين ولي العهد السعودي وممثل قطر في قمة الخليج

وكيل شيكابالا يكشف حقيقة قرب انتقال اللاعب للاتحاد السكندري

فرنسا تحقق في تورط روسيا باحتجاجات السترات الصفراء

عبد الشافي يتحدث لصدى البلد عن عودته للزمالك.. وتأثير جروس.. والتتويج بالبطولة العربية

الزمالك يطارد بيراميدز لخطف جون أنطوي في الميركاتو الشتوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي منتدى أفريقيا 2018
الأهلي وطلائع الجيش.. المارد الأحمر يتفوق بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
السيسي يعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا
الأهلي وطلائع الجيش 30 دقيقة .. مروان محسن يتقدم للأهلي بهدفين .. فيديو
الأهلي يتقدم بهدفين في دقيقتين على طلائع الجيش عن طريق مروان محسن .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟