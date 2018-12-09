جلسات منفردة لفييرا مع لاعبي الإسماعيلي لتحفيزهم قبل مواجهة الرجاء المغربي

يعقد البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسات منفردة مع عدد من لاعبي الفريق، على هامش برنامجه اليومي بالمغرب لتحفيزهم قبل المواجهة المصيرية القادمة ضد الرجاء المغربي بإياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



وخصص فييرا جلسة مع محمود متولي مدافع الدراويش لتوجيه بعض التعليمات التي يسعى لتحفيظها للاعب قبل اللقاء المقبل.



وطلب الجهاز الفني للإسماعيلي من إدارة مقر إقامته بمدينة الدار البيضاء، ضرورة تجهيز قاعة المؤتمرات بالفندق ، من أجل عقد اجتماعات مع لاعبيه مستخدما تسجيلات لبعض لقاءات الرجاء في الفترة الأخيرة لإطلاعهم على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس.



ويستعد الإسماعيلي لملاقاة الفريق المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.



وقرر مجلس إدارة الرجاء المغربي، إلغاء احتفالية النادي بمناسبة تتويج فريقه بكأس الكونفدرالية، التي كان مقررا إقامتها قبل مواجهة الإسماعيلي ، صرح بذلك أحمد عبد الحميد مندوب السفارة المصرية بالمغرب مؤكدا أن هذا القرار جاء حدادا على أرواح 5 مشجعين للدفاع الجديدي الذين لقوا حتفهم عقب لقاء فريقهم أمام الوداد بالدوري المغربي.



ومن المعروف أن هذه المباراة تعد الأولى للفريق المغربي على ملعبه بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.