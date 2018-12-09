حملة نظافة لرفع القمامة وتراكمات المخلفات في البحيرة.. صور

نفذت إدارة شئون البيئة بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة للقضاء على التراكمات والمقالب العشوائية وازالة القمامة والتراكمات الترابية في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق.



وبدأت الحملة بمدينة دمنهور منذ خمسة ايام مستهدفة مناطق شبرا قبلي وشبرا بحرى والمصرف الخيري، وتم رفع 1000 طن قمامة على مدار خمسة ايام منذ بدء انطلاق الحملة، والتي من المقرر لها تواصل عملها بباقى مراكز ومدن المحافظة بالاستعانة بمعدات الوحدات المحلية للعمل في المناطق المستهدفة وذلك جنبا الى جنب مع اعمال النظافة اليومية بتلك المدن.



وبحسب بيان، تم خلال الحملة رفع تراكمات القمامة يوميا والتوجه بها الى المقلب العمومى بأرض الطرانة بحوش عيسى، وذلك تحت إشراف نائب من كل مركز وباستخدام المعدات والحملة الميكانيكة وعمال النظافة.



وأكد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة على اهمية حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة يوميا موجها بضرورة الاستغلال الأمثل وتحسين مستوى الأداء للطاقات البشرية وخاصة لمشرفي وعمال النظافة، مع الاستفادة القصوى للإمكانيات والمعدات المتاحة والمتابعة الدورية والمستمرة من رؤساء ونواب المدن.