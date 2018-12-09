محافظ القليوبية يشارك الطلاب بدء مباراة كرة قدم .. صور

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية طلاب مدرسة الشبان المسلمين ببنها مباراتى كرة قدم وسلة، إلى جانب متابعة مباراة استعراضية للمكفوفين، ومتابعة تدريبات الكاراتيه للطلاب جاء ذلك خلال تدشين مبادرة "بنها حلوة بينا"، ضمن مبادرة اختيار أفضل مدينة القليوبية.



وكان محافظ القليوبية قد أطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "بنها حلوة بينا" تحت عنوان "مهرجان المدارس نرسم مستقبلنا بأيدينا" بهدف إعلاء قيمة العمل الجماعي وتغليب قيمة المصلحة العامة على الخاصة عن طريق تنظيم مسابقات فنية وعملية ومجتمعية ورياضية ودينية بمشاركة المحافظة ومجلس مدينة بنها ومؤسسات المجتمع المدني .



وأعطى مرزوق إشارة البدء لأنشطة المبادرة من خلال المشاركة في الركلة والضربة الأولى لمباراتي كرة قدم والسلة وكرة الجرس للمكفوفين إيذانا بانطلاق دوري المدارس ضمن أنشطة المبادرة .



ووجه المحافظ بضرورة العمل والاستعداد بشكل جاد لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار 2019 عامًا للتعليم وتكثيف الأنشطة والمبادرات التعليمية وتطوير المؤسسات المتعلقة بالتعليم بمختلف أرجاء المحافظة وإدارتها التعليمية ومدارسها .



وأشاد مرزوق بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وجهوده المبذولة في تطوير التعليم، ومشيدا بالمشروعات التي شهدتها بالمحافظة وآخرها افتتاح المدرستين اليابانية والدولية بالعبور.

