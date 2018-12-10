شاهد.. دجاجة تلتهم ثعبانا في لقطة مذهلة

أظهرت لقطات مذهلة، لحظة مضغ دجاجة ثعبانا صغيرا كان يسير في فناء حديقة منزلية بالهند.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، التُقط المقطع بالقرب من منطقة كالبورجي في كارناتاكا، بينما تقترب الدجاجة من الثعبان الصغير، لكن بدلًا من أن تشعر الدجاجة بالخوف من هجوم الثعبان عليها، نقرته بغضب ليقلب على ظهره وتلتهمه بشكل لا يصدق.



