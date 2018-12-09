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أخبار البلد

رانيا يحيى: ثلث نساء العالم يعانين من العنف

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة أثناء احتفالية "الأنثى حياة" ضمن حملة الـ16 يومًا المخصصة ﻷنشطة العنف ضد المرأة، إن المجلس قام بكثير من الحملات للتوعية منها حملة طرق الأبواب للتوعية لفتيات الريف بكيفية تجاوز المشاكل الاقتصادية وأهمية المشاركة السياسية.

وأضافت "يحيى"، أن المجلس قام أيضًا بحملة "لأنى رجل" لأن المجتمع يتكون من الرجل والمرأة، والرجل نريد أن يكون مساندًا للمرأة، كما نتمنى القضاء على العنف ضد المرأة وهى ظاهرة عالمية فهناك 35% من السيدات فى العالم يعانين من العنف، وأيضًا حملة "متخليش حاجة توقفك"، كتوعوية فى محطات المترو وتتحدث عن كل المشكلات التى تواجه المرأة، ومشكلة كثرة الإنجاب.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تساند المرأة، فمصر أول دولة تضع الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة وأخذتها الأمم المتحدة كنموذج إرشادى لباقى الدول.

جدير بالذكر أن فقرات الاحتفالية تضمنت ندوة نقاشية حول قضية العنف ضد المرأة أسبابه وأخطاره على المجتمع وطرق مواجهته، بحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، والمهندس عماد فوزى فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،وسيادة اللواء احمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية ورئيس اكاديمية الشرطة الاسبق واستاذ حقوق الإنسان ، والفنان طارق الدسوقى سفير النوايا الحسنة عضو اتحاد السلام الفيدرالي .

كما تضمنت الاحتفالية، معرضًا للفن التشكيلى عن المرأة تفتتحه الدكتورة أمانى زهران مدير إدارة المقتنيات وقاعة الأهرام للفنون، ويشارك في المعرض عدد من الفنانيين التشكيليين المتميزين ويستمر معرضهم لمدة أسبوع.

رانيا يحيى: ثلث نساء العالم يعانين من العنف
رانيا يحيى: ثلث نساء العالم يعانين من العنف
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