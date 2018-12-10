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محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:07 ص
الكهرباء
الكهرباء
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي ببعض قرى مركز ومدينة طوخ نظرا لأعمال الصيانة الشاملة بمحطة محولات القليوبية بقها، وسيتم فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

وأضافت بركات أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "منطقة الساحة، والنقراشي، مركز الشرطة، والمستشفى، وأمام وخلف إدارة الكهرباء، وبنك الإسكندرية، والمدرسة الخاصة".

وأكدت رئيس قطاع الكهرباء أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات.
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