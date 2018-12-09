إعلام بورسعيد يناقش دور الرقابة التموينية في الحد من ارتفاع الأسعار

عقد مجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع حي المناخ، ندوة موسعة حول دور الرقابة التموينية للحد من ارتفاع الأسعار بحضور الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، استضاف فيها ناصر ثابت، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، ومحمد الرباط، مدير إدارة حماية المستهلك.



وأشارت مرفت الخولي، مدير عام اعلام القناة ومجمع إعلام بورسعيد، بحسب بيان، إلى أن الندوة جاءت بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بعد انتشار ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة متكررة فى الاسواق واختلف سعر السلعة الواحدة من منطقة الى أخرى داخل المحافظة.



وتحدث ناصر ثابت مؤكدًا على أنه تم إضافة أكثر من 35 ألف من المواليد الجدد على البطاقات و انه يوجد ببورسعيد 11 مكتب تموينى و اكثر من 100 بدال لصرف المقررات التموينية شهريًا وان محافظة بورسعيد لا يوجد بها أى نقص فى السلع التموينية وأن الكميات المقررة تصرف قبل نهاية كل شهر للبدالين وأن الرقابة التموينية تقوم بالتفتيش على البدالين صباحا ومساءً ورصد أى مخالفات أو شكاوى المواطنين والعمل على حلها.



وأضاف ناصر أنه سيتم افتتاح منفذ تموينى قريبا بالحى الامارتى وايضا مخبز قبل أعياد 23 ديسمبر الحالى ، وأيضا توفير منافذ لبيع أنابيب البوتاجاز لخدمة سكان الحي الإماراتي حيث انه حى حديث ويحتاج إلى توفير جميع الخدمات .



وأكد ناصر ثابت على تطوير العمل بمديرية التموين من خلال فتح اول شباك مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية بمدخل خاص مجهز لهم وايضًا شباك لتلقى شكاوى المواطنين وأنه يمكن الاتصال على رقم غرفة العمليات بالمديرية وهو 3222649 وتقوم الوزارة أيضا بالعمل على إعداد قاعدة بيانات حديثة وصحيحة وربطها مع وزارة الهجرة والجنسية والصحة وذلك لحذف الأشخاص المسافرين للعمل بالخارج أو للهجرة وايضا المتوفى تلقائيًا .



وأكد محمد الرباط مدير حماية المستهلك بمديرية التموين ببورسعيد على أهمية حصول المستهلك عند شراء السلع المعمرة على فاتورة شراء معتمدة من جهة الشراء وليس بيان اسعار وذلك لحفظ حقه عند حدوث عطل فى المنتج ورجوعه إلى حماية المستهلك بالمديرية لحفظ كامل حقوقه وضرورة الحرص على شراء المنتج المصرى الجيد لأنه يوجد له توكيل ويمكن الرجوع إليه عند الحاجة.



وفى سياق متصل أكد على عدم شراء السلع الغذائية المنتهية الصلاحية المنتشرة ببعض الأسواق وذلك لخطورتها على الصحة العامة وخاصة على صحة الأطفال.