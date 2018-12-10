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اقتصاد

أفريقيا 2018 يوصي بزيادة وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
أوصى منتدى افريقيا 2018 بزيادة وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مشاريع البنية الأساسية.

وقالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، في كلمتها في الجلسة الختامية لـ "منتدى افريقيا 2018" في شرم الشيخ اليوم الأحد، إن أهم توصيات المؤتمر تتمثل في ما يلي:

أولا: تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة.

ثانيا : تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات الاستثمار مع شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة قارتنا .

ثالثا : زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع النقل وقطاع الجديدة والمتجددة.

رابعا: الاستعانة بأدوات التطوير التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظفها لخدمة مجهودات التنمية.

خامسا: الاستمرار في مبادرات تمكين المرأة والشباب وبالأخص مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسط والتأهيل والتدريب الفني لشباب القارة.

سادسا: استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد .
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