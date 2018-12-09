أشجان نبيل: الشك يدمر أي علاقة والست بتخزن زي الجمل

قالت الدكتورة أشجان نبيل استشاري الشئون الأسرية والتطوير المجتمعي، إن هناك أنواعا عديدة للخرس الزوجى، موضحة أن الخرس الزوجى يتسبب فى مشكلات كثيرة للزوج والزوجة.



وأضافت أشجان خلال تقديمها برنامج اللقطة مع الإعلامى أسلم مطر، أن السيدات تتمتع بذاكرة عالية جدًا، موضحة أن هناك بعض السيدات تستخدم ذكاءها لتدمير العلاقة.



وأشارت إلى أن هناك بعض السيدات تتخيل بعض الأشياء نتيجة الذكاء التي تتمتع به وينتج عنه شك.



وكشفت أن الشك يدمر أى علاقة والست بتخزن زى الجمل.

