الخشت يفتتح المؤتمر الدولي للمعلوماتية لحاسبات القاهرة.. اليوم

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الإثنين 10 ديسمبر الجاري، المؤتمر الدولي الـ 11 للمعلوماتية والنظم لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت عنوان "نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات"، وتستمر فعالياته على مدى 3 أيام بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة.



ويشارك في المؤتمر، العديد من الشركات والجهات الحكومية، ومن بينها شركة IBM، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمكتبة الأكاديمية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ومركز دعم القرار والدراسات المستقبلية.



وأوضحت جامعة القاهرة في بيان أمس الأحد، أن من المقرر أن يلقي الدكتور محمد عثمان الخشت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر حول "اقتصاديات المعرفة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي".



وتدور محاور المؤتمر الدولي الـ 11 للمعلوماتية والنظم، حول كيفية تطويع وتطبيق التكنولوجيا القائمة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتتضمن جلساته 30 ورقة عمل بحثية في علوم البيانات ودعم القرار، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الطلابية بمشاركة الطلاب.