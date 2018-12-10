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تعليم

عميدة صيدلة الأزهر تحصل على عضوية اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حصلت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، على عضوية اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم، والتى شكلتها أكاديمية البحث العلمي.

وتكونت اللجنة، من: الدكتورة أماني الشريف، كلية الصيدلة بالأزهر، والدكتورة جيني جيهان محمد أحمد نصر، كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، والدكتورة جيهان صفوت الحسيني، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة حنان جودة عبد الوهاب، كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة دعاء أحمد غريب، كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

كما تضمنت عضوية، الدكتورة رحاب معتصم المغربي، هندسة البترول جامعة السويس، والدكتور سعد نصار، كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتورة شيماء السعيد، معهد بحوث البترول، والدكتورة فايزة حمودة، المركز القومي للبحوث، والدكتورة فرخندة حسن يوسف، الجامعة الأمريكية، والدكتورة فنيس كامل جودة، المركز القومي للبحوث، والدكتورة مروة عدلي، كلية الطب بجامعة القاهرة.
عميدة صيدلة الأزهر تحصل على عضوية اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم
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