عميدة صيدلة الأزهر تحصل على عضوية اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم

حصلت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، على عضوية اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم، والتى شكلتها أكاديمية البحث العلمي.





وتكونت اللجنة، من: الدكتورة أماني الشريف، كلية الصيدلة بالأزهر، والدكتورة جيني جيهان محمد أحمد نصر، كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، والدكتورة جيهان صفوت الحسيني، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة حنان جودة عبد الوهاب، كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة دعاء أحمد غريب، كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.



