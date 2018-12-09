رفع جلسة النواب بعد الموافقة على فرض عقوبات ضد التلاعب بالأسعار

رفع د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان، مساء الأحد، على أن تعقد ظهر الغد الإُثنين، وذلك بعد الموافقة على عدد من التشريعات التي تضمنت تعديلات نقابة الفنانين التشكيليين، والضريبة العقارية، وفرض عقوبات جديدة على التلاعب بشأن الأسعار من المواد التموينية والبترولية.



وفى ختام الجلسة التى تأخرت عن الانعقاد 5 ساعات، طرح عبد العال موافقة الأعضاء على تفويض رئيس البرلمان بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.



وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن ذلك الإجراء يأتي لاسيما في حال حدوث أي مستجدات في فترة يكون المجلس فيها غير منعقد، مما يستوجب تعديل موعد انعقاد الجلسات بعد الإعلان عنها، بما يتلائم مع هذه المستجدات.