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برلمان

برلماني: أفريقيا ليست فقيرة.. تستورد بـ400 مليار دولار سنويا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاهتمام بشباب القارة الأفريقية يعد من أهداف رؤية مصر 2030، وتأكيدًا على ثقة الدولة بهم في تحقيق التنمية، مشيرا الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل جاهدًا على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وأصبح هناك تناسق وتفاهم مشترك بين الشباب المصري وشباب أفريقيا. 

وأضاف "عشماوي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الدول الأفريقية تتمتع بثروة اقتصادية هائلة، وبالاعتماد على شبابها وتمكينهم يعود ذلك بالنفع علي القارة بأكملها، موضحا أن قارة أفريقيا ليست فقيرة كما يدعي البعض. 

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن أفريقيا تستورد بما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا، وتراجعت نسبة صادرات مصر لها بنسب كبيرة جدًا، مقارنة بما تستورده الدول الأفريقية من دول العالم المختلفة، لذلك يأتي التعاون مع دول القارة السمراء مرة أخرى لتعزيز العلاقات وتنمية الصادرات مرة أخرى للقارة.
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