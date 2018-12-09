النائب العام الفرنسي: اعتقال ألف شخص من السترات الصفراء

قال النائب العام الفرنسي، باريس ريمي هيتس، اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على ألف شخص على الأقل ضمن مظاهرات السترات الصفراء التي تجتاح البلاد منذ أيام، مؤكدا انتماء بعضهم لليمين المتطرف.



وأضاف هيتس خلال مؤتمر صحفي: "الشرطة أوقفت 1000 شخص على الأقل، في العاصمة باريس وحدها، بينهم 100 من القصر، وتم اكتشاف عدة أنواع من الأسلحة التخريبية في أثناء تفتيش بعض المتظاهرين".



وتابع: "ينتمي عدد ممن استوقفتهم الشرطة لليمين المتطرف، واليسار المتطرف، ووفًقا للإجراءات القانونية سوف يحاكم المسئولون عن التخريب، وحتى الآن جرى تحويل 120 موقوفا في باريس إلى المحاكم".



ويستمر المحتجون، الذين يرتدون سترات صفراء في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.



ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الاثنين، كلمة متلفزة يتوجه فيها للشعب الفرنسي للرد على مطالب السترات الصفراء وتقديم حلول للأزمة.



