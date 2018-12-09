قطع الكهرباء عن سكان ولاية نورث كارولينا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية

ادى تساقط الامطار الجليدية اليوم على ولاية " نورث كارولينا" الامريكية الى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 190 الف مشترك .



وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الاخبارية الامريكية ان روى كوبر حاكم " نورث كارولينا " حذر المواطنين من خطورة الموقف ، حيث وصل ارتفاع الجليد الى 15 بوصة خاصة فى بعض المناطق الواقعة غرب الولاية ، الامر الذى ادى الى عرقلة وصول اطقم الانقاذ الى المتضررين هناك .



وقال كوبر ان اغلب حالات انقطاع الكهرباء فى المناطق الغربية من نورث كارولينا .



على صعيد متصل ، قررت شركة الطيران الامريكية / امريكان ايرلاينز / الغاء اكثر من 1100 رحلة جوية من مطار شارلوت الدولى اعتبارا من اليوم نظرا لسوء الاحوال الجوية .

