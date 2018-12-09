ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قطع الكهرباء عن سكان ولاية نورث كارولينا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
أ ش أ
ادى تساقط الامطار الجليدية اليوم على ولاية " نورث كارولينا" الامريكية الى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 190 الف مشترك .

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الاخبارية الامريكية ان روى كوبر حاكم " نورث كارولينا " حذر المواطنين من خطورة الموقف ، حيث وصل ارتفاع الجليد الى 15 بوصة خاصة فى بعض المناطق الواقعة غرب الولاية ، الامر الذى ادى الى عرقلة وصول اطقم الانقاذ الى المتضررين هناك .

وقال كوبر ان اغلب حالات انقطاع الكهرباء فى المناطق الغربية من نورث كارولينا .

على صعيد متصل ، قررت شركة الطيران الامريكية / امريكان ايرلاينز / الغاء اكثر من 1100 رحلة جوية من مطار شارلوت الدولى اعتبارا من اليوم نظرا لسوء الاحوال الجوية .
loading...

ترشيحاتنا

النواب يوافق على فرض عقوبات جديدة بشأن التلاعب في الأسعار

في استجابة سريعة لصدى البلد.. محافظ البحيرة يحل مشاكل الصرف الصحي بقرى كفر الدوار.. صور

مدرب الزمالك السابق يفتح النار على لاعبي الدوري المصري..فيديو

السودان: مقتل 6 مسئولين في تحطم طائرة والي القضارف

رانيا يوسف توجه رسالة قوية إلى نقابة الممثلين بعد أزمة الفستان

عبد الشافي يتحدث لصدى البلد عن عودته للزمالك.. وتأثير جروس.. والتتويج بالبطولة العربية

السعودية تعلن موقفها النهائى من تسليم قتلة جمال خاشقجى الى تركيا

معطف غريب بسعر جنوني يثير موجة سخرية .. صور

سقطة إعلامية جديدة للنظام القطري في حق السعودية

شاهد .. إنجاز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. واستعدادات لنقل 50 ألف موظف

انقلاب مقطورة محملة بـ 20 طن فوسفات بترعة في أسيوط .. صور

الإعدام شنقا لسائق اختطف سورية وتعدى عليها جنسيًا في المقطم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي منتدى أفريقيا 2018
الأهلي وطلائع الجيش.. المارد الأحمر يتفوق بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
السيسي يعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا
الأهلي وطلائع الجيش 30 دقيقة .. مروان محسن يتقدم للأهلي بهدفين .. فيديو
الأهلي يتقدم بهدفين في دقيقتين على طلائع الجيش عن طريق مروان محسن .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟