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رياضة

#مروان_محسن يتصدر تويتر عقب تألقه مع الأهلي ضد طلائع الجيش

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
تصدر هاشتاج "مروان محسن" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب تسجيله لـ هدفين بمرمى طلائع الجيش، في مباراة الفريقين، والتي تُقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الممتاز.

وسجل مروان محسن الهدف الأول، عن طريق تسديدة مميزة بمتابعة رائعة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من محمد شريف.

كما سجل "مروان"، الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عن طريق كرة ارتدت من حارس مرمى طلائع الجيش بعد تسديدة من محمد شريف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، ليتقدم الأهلي بهدفين، في أول نصف ساعة من عمر المباراة التي زاد حماسها بعد الهدف الأول للمارد الأحمر.
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