وكيل حقوق عين شمس يكشف موعد الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي



كشف الدكتور محمد صافي، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، عن استعدادت الكلية للامتحانات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وكذلك الانتهاء من أرقام الجلوس للطلاب.



وأضاف صافي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه يتم عرض جداول الامتحانات على الطلاب لاختيار المواد التي يتم البدء بها الامتحانات، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع دراسي بالفصل الدراسي الأول، على أن يكون آخر أيام الدراسة يوم 20 ديسمبر.



وأكد وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن امتحانات التخلفات تبدأ يوم 23 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي. أول يناير، وتمتد نحو ثلاثة أسابيع.

