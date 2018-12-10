رانيا فريد شوقي تشارك في ختام فعاليات كوني قوية بجامعة عين شمس

تنظم وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، احتفالية ختام فعاليات حملات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تحت عنوان "كوني قوية" ظهر اليوم الإثنين المقبل.



وقالت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، إن الندوة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. خالد قدري عميد كلية التجارة.



وقالت إن الاحتفالية تتضمن ندوة تفاعلية بالتعاون مع كلية التجارة بحضور شخصيات مجتمعية دعموا المجتمع المصري بمساهمتهم في مجال المرأة من بينهم د. نجلاء العادلي والسفيرة سناء عطاالله وا. مها مروان ممثلو المجلس القومي للمرأة والإعلامي جمال الشاعر والفنانة رانيا فريد شوقي والمذيع إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، مقدم برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم، والقس إرميا مكرم عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية.



ويعقب الاحتفالية عرضا مسرحيا لفريق من الطلاب المتطوعين بالوحدة وحملات مناهضة العنف يجسد محاكاة درامية لصور العنف ضد المرأة. ويعقب ذلك تكريم الجامعة للضيوف والعاملين بالوحدة علي المجهود المبذول طوال فترة فعاليات الحملة بالجامعة.