اليوم .. احتفالية مئوية ليلى مراد

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت الإشراف العام، لفارس عبدالمنعم احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المطربة الراحلة ليلى مراد، برعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وخالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اليوم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
ويحضر الحفل كل من: الموسيقار الكبير حلمي بكر، والموسيقار هاني مهنى، والموسيقار المبدع منير الوسيمي، والموسيقار الدكتور جمال نوفل، والملحن صلاح الشرنوبي، والدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون والمطربة الكبيرة عزة بلبع، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهير المرشدي، وسميرة عبد العزيز، ومديحة حمدي، ورجاء حسين، وآمال رمزي، والفنان القدير خالد الذهبي، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، والفنانات وفاء الحكيم، وعزة لبيب.
ويتضمن برنامج الحفل عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة ليلى مراد يعقبه برنامج موسيقى غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من أروع أغاني الراحلة ليلى مراد "دويتو" "شحات الغرام"، غناءة أحمد محسن مع أنغام مصطفى، وأغنية "الحب جميل" غناء أحمد محسن، وتغني أنغام مصطفى:"أنا قلبي دليلي"،"يا أعز من عيني"،"أضحك كركر"، "يا مسافر وناسي هواك"،"سنتين وأنا أحايل فيك"،"ماليش أمل في الدنيا دي"،"يا رايحين للنبي الغالي"، مع إهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء "قيثارة الحب والطرب" ليلى مراد، إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.