اليوم .. احتفالية مئوية ليلى مراد

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت الإشراف العام، لفارس عبدالمنعم احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المطربة الراحلة ليلى مراد، برعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وخالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اليوم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.





ويحضر الحفل كل من: الموسيقار الكبير حلمي بكر، والموسيقار هاني مهنى، والموسيقار المبدع منير الوسيمي، والموسيقار الدكتور جمال نوفل، والملحن صلاح الشرنوبي، والدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون والمطربة الكبيرة عزة بلبع، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهير المرشدي، وسميرة عبد العزيز، ومديحة حمدي، ورجاء حسين، وآمال رمزي، والفنان القدير خالد الذهبي، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، والفنانات وفاء الحكيم، وعزة لبيب.



