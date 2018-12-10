رانيا محمود ياسين تبدأ بروفات مسرحية كل ده كان ليه

تبدأ الفنانة رانيا محمود ياسين، عقد بروفات مسرحية "كل ده كان ليه" والتي من المنتظر عرضها على المسرح القومي خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تعرض في يناير المقبل.



والمسرحية تتناول إحدى القضايا السياسية المتواجدة على الساحة خلال الفترة الجارية، ولكن في إطار من الكوميديا، والعمل من إنتاج البيت الفني للمسرح.



"كل ده كان ليه" من بطول أحمد سلامة، رانيا ياسين، محمد رضوان، هاني حافظ، ريهام أبوبكر، مصطفى غريب، وهي من تأليف محمد بغدادي، وإخراج عاصم نجاتي، وموسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحي السيد.