شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn

طرحت الشركة المنتجة لفيلم BrightBurn البرومو الدعائى الأول له تمهيدا لعرضه فى 24 مايو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.





فيلم BrightBurn من إخراج ديفيد ياروفيسكي، ومن تأليف براين جون، ومارك جان، ومن بطولة إليزابيث بانكس، ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جريجورى آلان ويليامز، جنيفر هولاند، ستيف أجى، بيكى واهلستروم، إليزابيث بيكا، كريستيان فينلايسون.



