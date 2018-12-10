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فن

شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم BrightBurn البرومو الدعائى الأول له تمهيدا لعرضه فى 24 مايو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم BrightBurn من إخراج ديفيد ياروفيسكي، ومن تأليف براين جون، ومارك جان، ومن بطولة إليزابيث بانكس، ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جريجورى آلان ويليامز، جنيفر هولاند، ستيف أجى، بيكى واهلستروم، إليزابيث بيكا، كريستيان فينلايسون.

الفيلم يدور حول فكرة وصول طفل من عالم أخر إلى الأرض، وبدلًا من أن يصبح بطلًا للبشرية، أثبت أنه شىء أكثر شرًا، الفيلم يدور في إطار رعب تشويقى.
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شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn
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