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حوادث

شرطة المسطحات: ضبط 118 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لمكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل".

اسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 118 قضية متنوعة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .
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