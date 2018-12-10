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فن

عرض فيلم Bohemian Rhapsody في إسبانيا 28 ديسمبر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم Bohemian Rhapsody عرضه في إسبانيا يوم 28 ديسمبر الحالى وذلك بعد النجاح الذى حققه الفيلم في أمريكا.

الفيلم من بطولة المصرى الأمريكي رامي مالك، ويشارك في بطولته جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.
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