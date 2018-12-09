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محافظات

محافظ الغربية: تحويل مصنع تدوير القمامة بالمحلة إلى صرح حضاري

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:45 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية
احمد علي
أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اهتمامه بالتخلص من جميع تراكمات القمامة الموجودة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة لتحويله لمصنع حضاري حفاظًا على سلامة المواطنين.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ الغربية اليوم الأحد، بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب 2 غربال جديد (خشن – ناعم) الذين سيعملون بطاقة 20 طن/ ساعة، والمقدمين منحة من البرنامج الوطنى لتدوير المخلفات الصلبة، ووجه محافظ الغربية بسرعة تشغيلهم فى مدة لاتتجاوز 10 أيام مع عمل الصيانة اللازمة للمصنع بأكمله.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة أعمال نقل التراكمات بالتوازى مع سير العمل بالمصنع بكامل طاقته، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تقصير في الأداء من قبل الشركة المتعاقد معها على نقل التراكمات وتشغيل المصنع.

جدير بالذكر أنه تم التخلص من 55 ألف طن من القمامة الموجودة بالمصنع وجارى العمل فى نقل كافة التراكمات.

وخلال التفقد وجه القائمين على تشغيل المصنع بالإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين واستخدام كافة أدوات السلامة المهنية من مسكات وخلافه حفاظًا على سلامتهم.
محافظ الغربية: تحويل مصنع تدوير القمامة بالمحلة إلى صرح حضاري
محافظ الغربية: تحويل مصنع تدوير القمامة بالمحلة إلى صرح حضاري
محافظ الغربية: تحويل مصنع تدوير القمامة بالمحلة إلى صرح حضاري
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