حسين صبور: اتفاقية الكوميسا ساعدت في زيادة التبادل التجاري بين دول إفريقيا

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القارة الإفريقية هي مستقبل الاقتصاد المصري، حيث تقارب دولها مع مصر بشكل كبير ما يسهل عملية التصدير.



وأوضح صبور خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأفريقية خاصة اتفاقية الكوميسا تسهل عملية تصدير الدول الإفريقية لبضاعتها داخل القارة دون جمارك، والتي تمثل قيمة كبيرة من سعر المنتج.



وأشار إلي أن الاتفاقيات تمثل تشجيعا للعالم أجمع للاستثمار والصناعة في مصر حتي يستطيع تصديرها للدول الإفريقية.