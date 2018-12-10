برلمانية: دعم المرأة الأفريقية للحصول على حقوقها مهم للغاية

قالت النائبة شيرين فراج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نسبة تمثيل المرأة الأفريقية فى العديد من المجالات لاسيما السياسية يفوق تمثيل المرأة فى نفس المجالات فى العديد من الدول الأوروبية.





وأوضحت فراج، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن سعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لدعم المرأة الافريقية للحصول على مزيد من حقوقها مهم فى ظل الدور الفعال للمرأة في تحقيق التنمية حال حصولها على كافة حقوقها.



