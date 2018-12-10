برلمانية: دعم المرأة الأفريقية للحصول على حقوقها مهم للغاية

قالت النائبة شيرين فراج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نسبة تمثيل المرأة الأفريقية فى العديد من المجالات لاسيما السياسية يفوق تمثيل المرأة فى نفس المجالات فى العديد من الدول الأوروبية.
وأوضحت فراج، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن سعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لدعم المرأة الافريقية للحصول على مزيد من حقوقها مهم فى ظل الدور الفعال للمرأة في تحقيق التنمية حال حصولها على كافة حقوقها.
كانت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أشارت خلال كلمتها بجلسة المرأة ودورها في وضع السياسات، إحدى جلسات منتدى افريقيا 2018 في نسخته الثالثة إلى تثمين القيادة السياسية المصرية لدور المرأة والعمل على منحها الثقة مع مزيد من التمكين، وبالتالي ستدفع مصر، خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي، باتجاه مزيد من الحقوق لدى المرأة الأفريقية، وتصدرها المشهد يدا بيد مع الرجل لبناء مجتمعات متكاملة وواعدة تقوم على المساواة بين ركيزتي المجتمع.