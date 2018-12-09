تعلمي الطريقة الأصلية لـ مندي الفراخ

إذا كنت من محبي الاكلات العربية يمكنك ان تقدمي لأسرتك مندي الفراخ بالطريقة الأصلية.









المكونات

1 دجاج منزوع الجلدة، مقطعة

2 كوب أرز

2 بصل، مقطّع شرائح

2 ملعقة كبيرة ثوم، مطحون

1/2 كوب عصير الليمون (حامض) طازج

1 ملعقة كبيرة سمنة

5 حبوب هيل

5 قرنفل

3 عود قرفة

1 ملعقة صغيره زعفران

1/2 ملعقة صغيره فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيره فلفل أحمر

ملح





الطريقة

بعد غسل قطع الدجاج، تنقع في وعاء بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والثوم المطحون والليمون لمدّة نصف ساعة.









يغسل الأرز ينقع في الماء لمدّة 10 دقائق ثم يصفى.









تقلى شرائح البصل في السمنة حتى يصبح لونها ذهبي. يضاف اليها الأرز المصفّى، يقلب على نار متوسطة لمدّة 5 دقائق.









يسكب البصل والأرز في صينية للفرن ويضاف اليهم 2 كوب ماء مع الملح، الهيل، القرنفل، القرفة والزعفران.









تغطى صينية الأرز بورق ألمنيوم، وتحدث فيه ثقوب متعددة بواسطة سكين.|









توضع قطع الدجاج على الثقوب المفتوحة. يغطى الدجاج بورق ألمنيوم ثانية. تغلق بشدّة عند الأطراف.









توضع الصينية في فرن حامي على درجة 150 درجة مئوية لمدّة ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج والأرز.