مكتبة مصر تناقش رواية أيام الخريف لحسام العادلي ..صور

نظم نادى كتاب الدار المصرية اللبنانية فى مكتبة القاهرة العامة بالزمالك، مساء اليوم ندوة لمناقشة رواية "أيام الخريف" للمستشار الروائى حسام العادلى، بحضور عدد من الكتاب والمثقفين لمناقشة الرواية.



وسرد "العادلى" أهم النقاط التى تدور حولها الرواية وهي شخصية الدكتورة ليلى المرعشلي، ذات الأصول الارستقراطية، وحفيدة المرعشلي باشا رئيس الوزراء في العهد الملكي، والشخصية السياسية المهمة في الفترة السابقة لثورة يناير.



وتقع رواية أيام الخريف فى 385 صفحة من القَطع المتوسط، وتدور الرواية «أيام الخريف»، حول شخصية الدكتورة ليلى المرعشلي، ليلي المرعشلى ذات الأصول الارستقراطية - وحفيدة المرعشلى باشا رئيس الوزراء فى العهد الملكى، الأستاذة الجامعية المرموقة، والشخصية السياسية المهمة فى الفترة السابقة على ثورة يناير، وتعد الرواية هى الإصدار الثانى للكاتب بعد مجموعته القصصية عام 2015 " لمحات ".



جدير بالذكر أن الروائى حسام العادلى، أصدر مجموعة قصصية تحت عنوان " لمحات".. والمجموعة افردت فى حوالي مائة صفحة، اشتملت على ست قصص "معنونة بعفاريت ليلة الخميس، لمحات، قبل الرحيل، هستيريا، القاهرة والناس، ولازلت أحبه"، والقصص تناقش فكرة العدالة وابعادها فى شتى الأصعدة، وكذلك تناولت المجموعة فلسفة الظلم وعدالة الانتقام من منظور المجتمع بشتى اطيافه.



