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ديني

وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد إمام وخطيب للعمل في البرازيل

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تجديد إيفاد الشيخ سعيد عباس عبد العزيز صالح إمام وخطيب بأوقاف المنوفية للعمل بمسجد جوندائي – ولاية ساوباولو – البرازيل.

وفي سياق آخر، حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الصدق وأثره في صلاح الفرد والمجتمع".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الصدق هو واحد من أهم موازين الاستقامة والاعتدال في حياة الأفراد والمجتمعات، حتى عرف بعض العلماء الإيمان الحقيقي بالصدق واعتبروه من أهم علاماته، فقالوا: "الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، ليقينك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك".

وأضاف "جمعة"، أنه يأتي اختيار هذا الموضوع تزامنا مع انطلاق حملة مكارم الأخلاق التي تنطلق على مستوى الجمهورية يوم الاثنين القادم ٣ من ربيع الأول ١٤٤٠ هـ الموافق ١٠ من ديسمبر ٢٠١٨م في جميع المساجد الكبرى ، وتستمر كل يوم اثنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيدا على أهمية الأخلاق وترسيخها في حياتنا.
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