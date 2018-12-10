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ديني

حكم الأكل في إناء مطلي بماء الذهب أو الفضة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أواني مطلية بالذهب أو الفضة وليست ذهبًا أو فضة خالصين".

أجابت الدار أنه يجوز ذلك شرعًا إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئًا يسيرًا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ص10): [ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح] اهـ.

وأضافت: قال العلامة المحلي في "شرحه على المنهاج" مع حاشية الشيخين القليوبي وعميرة، ط. دار إحياء الكتب العربية): (وَيَحِلُّ) الإناء (الْمُمَوَّهُ) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يحل استعماله (فِي الْأَصَحِّ) لقلة المموه به فكأنه معدوم... ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزمًا.
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