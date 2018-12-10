حكم الأكل في إناء مطلي بماء الذهب أو الفضة

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أواني مطلية بالذهب أو الفضة وليست ذهبًا أو فضة خالصين".





أجابت الدار أنه يجوز ذلك شرعًا إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئًا يسيرًا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ص10): [ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح] اهـ.



