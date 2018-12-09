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برلمان

لجنة الصحة بالبرلمان تضع حلولا للتصدي لمخدر الإستوركس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:32 م
مخدر الاستوركس
مخدر الاستوركس
القسم السياسى
أشاد النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ،بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات"، مشيرا إلي أنه هذا المخدر له أضرار بالغة علي صحة الإنسان، كما يفصل مدمنيه عن الواقع و يدفعهم لارتكاب أفعال غير سوية.

وأضاف وكيل اللجنة الصحية خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أنه لا يوجد أي مبرر يدفع الشباب لتعاطي أي نوع من المخدرات ومنهم الاستروكس، موضحا أن البعض يلجأ لها بسبب ضغوط نفسية وعدم وجود عمل ينشغل به، ولكن ذلك ليس الدافع القوي الذي يجعله يفعل ذلك.

وأكد أبو زيد أنه تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وتحدث البعض حلول لمنع انتشاره محاربته والتصدي، كما طالب بتغليظ العقوبة لأنه شديد الخطورة ولا تعم السلبيات علي مدمني هذه الانوا فقط بل تؤثر علي أسرته ومجتمعه بالكامل.

ولفت النائب إلى أهمية التوعية بهذه الأمور مشيرا الى ان الاسرة يقع علي كاهلها دور كبير من خلال متابعة أولادهم، ومن الناحية الدينية أيضا من خلال المساجد والخطب التي تتحدث عن مخاطر هذه المخدرات.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،قد أصدرت قرارًا بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات"، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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