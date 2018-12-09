رئيس نادي بني عبيد: اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضدنا.. فيديو

قال رئيس نادي بني عبيد هرماس رضوان، إن الهزيمة التى تلقاها فريق نادي الزمالك منذ عشر سنوات على يد فريقه كانت تاريخية ، معتبرا أن الاحتفال بهذه المناسبة ليس مجرد فرقعة أو خبرًا مضحكًا وإنما نصر تاريخي.



وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "تن تى في"،: نتيجة التواطؤ بين الزمالك واتحاد الكرة فوجئت بفاكس بنقل المباراة إلى ستاد المنصورة بدلًا من نادي بني عبيد رغم انه عند سحب القرعة في كأس مصر كانت المباراة على الاستاد الخاص بنا ليكون احتفالية كبرى وتسويقا للاستاد ، مؤكدًا أنه سيجري تكريم كل الجيل الذي شارك في الفوز على الزمالك بالذكرى الـ10 للانتصار.



وتابع رضوان ان نقل المباراة لاستاد المنصورة كان مؤامرة على بني عبيد ، مشيرا الى انه لم ينس ما حدث حتى الآن، موضحا أن السبب فى الفوز هو روح اللاعبين وقسمهم بالفوز للرد على نقل المباراة.