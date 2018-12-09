مسئول أوكراني سابق يكشف: رئيس البلاد ورط روسيا في حادثة مضيق كيريش

علق رئيس الوزراء الأوكرانى السابق ميكولا أزاروف، على تصريحات رئيس البنك الوطنى الأوكرانى ياكوف سمولي فيما يتعلق بأن أوكرانيا مجبرة على تسديد 12 مليار دولار من ديونتها الخارجية خلال العامين القادمين.



وأكد أزاروف، فى تصريحاته التى نشرتها وكالة "نوفوستى" الروسية، أن أوكرانيا تمر بفترة حرجة للغاية والوضع غير مستقر على الإطلاق.



ووصف أزاروف الوضع بأنه معقد للغاية إذ ستضطر البلاد للجوء مرة اخرى إلى صندوق النقد الدولى لتتمكن من سداد الديون الخارجية.



وصرح المسئول السابق، فيما يتعلق بحادثة مضيق كيريش بأن الهدف منها هو إبقاء الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو فى السلطة، على الرغم من الإضطربات و المشكلات التى تعانى منها البلاد.



وكشف المسئول السابق، أن الرئيس الأوكرانى استخدم التصادم والصراع مع روسيا كوسيلة لبقائه فى الحكم.



وأشار المسئول السابق إلى لذلك قائلًا: "خلال السنوات الأخيرة تلاشت حدة الصراع بين البلدين، و بدأ الشعب الأوكرانى تدريجيًا يتناسى المشكلات التى عانتها البلاد مع روسيا طويلًا، إلا أن تلك الواقعة الإستفزازية نجحت فى التأثير على مشاعر المواطن البسيط."