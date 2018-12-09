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فن

سعد الحباك يدخل عالم الفن بـ عايش ميت.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
بدأ الفنان الشاب سعد الحباك، تصوير مشاهده في فيلم "عايش ميت" بمنطقة المنصورية، الذي يعتبر أول انطلاقة له في عالم السينما، ويقدم "سعد" أحد أدوار البطولة، وهو دور محوري ورئيسي وهي شخصية "مودي" خلال أحداث الفيلم الذي يتناول قضايا يعاني منها المجتمع المصري أبرزها "الدجل وتجارة الأعضاء".

"عايش ميت" بطولة كل من: "عبدالله مشرف، عنايات صالح، عمرو رجب، إحسان ترك، سعد الحباك، نيرمين عادل، لميس الشاذلي، سمر سيف، عيد صالح، عبدالله غنيم، موسى العناني، نهى مجدي، نياكور بوث، سامح شداد، إيهاب أسامة، الطفل سيف إيهاب"، إنتاج شركة صوت مصر للإنتاج الفني، تصوير "محمد قباقة، محمود بونو"، قصة وسيناريو وحوار "سمر سيف"، إخراج" صالح عبد القادر".

جدير بالذكر أن "الحباك" شارك منذ عدة أيام في مسرحية "رحلة البحث عن هي" على مسرح الهوسابير، التي تتناول العديد من القضايا التي تهم المرأة وحياتها مع الرجل من نظرة المجتمع للفتاة غير المحجبة والمرأة المطلقة ومعاملة الأطفال القاسية، والتي تزرع بداخلهم الخوف والاغتصاب والتحرش بالأطفال، المسرحية بطولة مجموعة من الشباب المتميزين، وتأليف "إسلام رمضان، يوسف سمير"، فكرة وإخراج "عبد الرحمن محمود لاشين".
سعد الحباك يدخل عالم الفن بـ عايش ميت.. صور
سعد الحباك يدخل عالم الفن بـ عايش ميت.. صور
سعد الحباك يدخل عالم الفن بـ عايش ميت.. صور
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