إقبال كثيف على شراء تذاكر حفل عمرو دياب في أبو ظبي

شهدت الساعات الماضية إقبالا كثيفا على شراء تذاكر حفل النجم عمرو دياب، والذى يقام في أبو ظبي يوم ١٣ ديسمبر الجارى.



ومن المقرر، أن يقام الحفل في ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية في أبو ظبي، في تمام الساعة الـ7 مساءً.



يحصد دياب نجاح البومه الجديد "كل حياتي" ، ومن المقرر أن يُصور عدة أغنيات من الالبوم على طريقة الفيديو كليب، على أن تُطرح تباعًا خلال الأشهر المقبلة.