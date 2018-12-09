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أخبار العالم

روسيا ترد على اتهامات فرنسا بتورطها في تظاهرات السترات الصفراء

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:44 م
تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء
قسم الخارجي
صرح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للشئون الدولية، ألكسي تشابا، بأن التحقيق الذي تقوم به السلطات الفرنسية فى الوقت الحالى حول تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات بالبلاد، هو تكملة للسياسة العالمية المستمرة منذ فترة، والتى تعمل على إلقاء اللوم على روسيا فى كافة المشكلات العالمية.

وأكد تشابا لوكالة "سبوتنيك": "من المعروف أنه يوجد الآن (ترند) لإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء. إنه أمر مثير للسخرية. ومن ناحية أخرى، العالم بأكمله يدرك أن هذه مهزلة حقيقية".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كتبت، سابقًا، عن وجود مئات الحسابات الإلكترونية المزيفة التي تقوم بتضخيم حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن تلك الحسابات المزيفة تابعة لروسيا وأن السلطات فى روسيا تسعى لتصعيد الأمر فى فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر أكثر من 1500 تغريدة على "تويتر" تدعو للمشاركة فى الاحتجاجات الفرنسية باستخدام صور للمتظاهرين المصابين من احتجاجات أخرى لتضخيم الحقائق حول قسوة وعنف الشرطة الفرنسية.

ومن جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية بداية التحقيق فى القضية للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة ضد موسكو.
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