أوكرانيا تمنع 900 مواطن روسي من دخول أراضيها بعد فرض الأحكام العرفية

أعلن المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانى أندريه ديمتشينكو، أنه عقب أعلان قرار فرض الأحكام العرفية فى أوكرانيا منع حرس الحدود الأوكرانى نحو 900 مواطن روسى من دخول أراضيها.



وقال المتحدث، وفق ما نشرته وكالة "سبوتنك" الروسية، إن عدد الوافدين الروس قد انخفض إلى النصف تقريبًا منذ إعلان الأحكام العرفية.



يذكر أن أوكرانيا أعلنت فى نهاية شهر نوفمبر، قرارًا بحظر دخول الرجال الروس إلى أراضيها، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 60 عاما.

