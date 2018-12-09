ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: تصدير الكهرباء إلى الخارج يسدد ديون مصر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب طارق السيد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تصدير الكهرباء إلى الخارج مهم جدا للقضاء على ديون القطاع الكهربائي التي تبلغ 400 مليار جنيه مصري تقريبا، التي نتجت من دعم الشرائح المختلفة لكل المستهلكين في مصر .

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت بالفعل طفرة كبيرة في الطاقة الكهربائية في السنوات السابقة نتيجة الصيانات المستمرة وبناء محطات كهربائية عديدة في أكثر من منطقة ساهمت في إضافة فائض كبيرة للطاقة الكهربائية للدولة، مما يجعلها تصدر الكهرباء إلى الخارج ، للاستفادة من فرق قيمة تكاليف إنتاج الكهرباء في مصر المقدرة بـ جنيه للكيلو بينما قيمة بيع سعر الكهرباء العالمي 5 جنيهات للكيلو، مما يحقق قيمة مضافة قدرها خمسة أضعاف تكلفة الإنتاج.

وتابع النائب قائلا:" إن ما أوضحه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن أن الكهرباء ستصل عام 2050 إلى كل منزل افريقي يؤكد أن مصر لديها فائض كبير في الكهرباء مما يجعلها غنية وتستطيع أن تدعم الكثير من الدول الافريقية التي تحتاج إلى طاقة ".

كان قد كشف محمد شاكر وزير الكهرباء أن مصر تعمل حاليا على اتفاقية لربط خط كهرباء لقبرص، ومنها إلى اليونان وأوروبا، موضحًا أن تلك الخطة ستحتاج إلى مراحل عدة خلال السنوات المقبلة، فمصر بها أماكن يمكن أن تنتج الكهرباء بما يعادل 90 ألف ميجاوات، وهي قدرة عالية، كما أن هناك محطات في السد العالي ومناطق أخرى تصل قدرتها إلى 2832 ميجاوات، وهو ما يؤهل مصر لمكانة مركزية وهامة في مجال الطاقة الكهربائية، خاصة أن زيادة الاستثمار ستزيد من استهلاك الكهرباء.
loading...

ترشيحاتنا

نجم وادى دجلة: انتظروني في الزمالك خلال يناير المقبل

المجلس الإسلامي بأستراليا: لا يوجد مفتي للدولة اسمه مصطفى راشد.. فيديو

حريق هائل في مركب عائم شهير بالمنصورة

مدرب الزمالك السابق: وليد سليمان اعتزل بسبب القرف اللى شافه .. فيديو

منهن من أنجبت في أمريكا.. سنة أولى أمومة لـ كندة وكارمن.. وآيتن وسيرين ومي أصبحن خبرة

التموين تزف بشرى سارة للمتظلمين من وقف بطاقات التموين.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود

تفاصيل مشاجرة طبيبين في غرفة عمليات مستشفى الباجور ..فيديو

النيابة تخلي سبيل الطبيب المعتدي على زميله بغرفة العمليات بالمنوفية

شاهد .. الملك سلمان يأمر بوقف موكبه لتقبيل العلم السعودي

الرئيس السيسي: تغيير وجه القارة الأفريقية يستدعي إعداد دراسة مركزية ..صور

الأهلي يهزم الطلائع بهدفين ويصعد إلى المركز الخامس بالدوري .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟