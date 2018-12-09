برلماني: تصدير الكهرباء إلى الخارج يسدد ديون مصر

قال النائب طارق السيد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تصدير الكهرباء إلى الخارج مهم جدا للقضاء على ديون القطاع الكهربائي التي تبلغ 400 مليار جنيه مصري تقريبا، التي نتجت من دعم الشرائح المختلفة لكل المستهلكين في مصر .



وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت بالفعل طفرة كبيرة في الطاقة الكهربائية في السنوات السابقة نتيجة الصيانات المستمرة وبناء محطات كهربائية عديدة في أكثر من منطقة ساهمت في إضافة فائض كبيرة للطاقة الكهربائية للدولة، مما يجعلها تصدر الكهرباء إلى الخارج ، للاستفادة من فرق قيمة تكاليف إنتاج الكهرباء في مصر المقدرة بـ جنيه للكيلو بينما قيمة بيع سعر الكهرباء العالمي 5 جنيهات للكيلو، مما يحقق قيمة مضافة قدرها خمسة أضعاف تكلفة الإنتاج.



وتابع النائب قائلا:" إن ما أوضحه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن أن الكهرباء ستصل عام 2050 إلى كل منزل افريقي يؤكد أن مصر لديها فائض كبير في الكهرباء مما يجعلها غنية وتستطيع أن تدعم الكثير من الدول الافريقية التي تحتاج إلى طاقة ".



كان قد كشف محمد شاكر وزير الكهرباء أن مصر تعمل حاليا على اتفاقية لربط خط كهرباء لقبرص، ومنها إلى اليونان وأوروبا، موضحًا أن تلك الخطة ستحتاج إلى مراحل عدة خلال السنوات المقبلة، فمصر بها أماكن يمكن أن تنتج الكهرباء بما يعادل 90 ألف ميجاوات، وهي قدرة عالية، كما أن هناك محطات في السد العالي ومناطق أخرى تصل قدرتها إلى 2832 ميجاوات، وهو ما يؤهل مصر لمكانة مركزية وهامة في مجال الطاقة الكهربائية، خاصة أن زيادة الاستثمار ستزيد من استهلاك الكهرباء.