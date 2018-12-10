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اقتصاد

اليوم.. انطلاق الدورة الثانية من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:07 ص
صدى البلد
مايكل عياد
تنطلق الدورة الثانية لمؤتمر الأهرام السنوي للطاقة اليوم الاثنين، برعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناقشات حول "الطاقة والتنمية المستدامة – رؤية مصر2030"، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة والخبراء وأساتذة الجامعات ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية وممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.

ويبحث المؤتمر، العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بدور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية وإستراتيجية مصر 2030 التي تنقل الوطن والمواطن إلى آفاق من التنمية وجني ثمار الإصلاح، ويعتمد المؤتمر على عدد من المحاور منها دور وزارتي البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة وقطاع الطاقة، كما يطرح رؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء العالمية العاملة في مصر رؤيتهم للوصول إلى تحقيق التنمية.

يأتي هذا المؤتمر، الذي تنظمه جريدة "الأهرام المسائي" وشركة الأهرام للاستثمار، انطلاقا من الدور الوطني لـ"مؤسسة الأهرام" كمؤسسة عريقة ورائدة، والتي بادرت بعقد هذا الحدث المهم، ليكون المؤتمر الأول من نوعه الذي يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر، والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مسئولين تنفيذيين في موقع القرار، وخبراء متخصصين في الطاقة من داخل مصر وخارجها.

وتهدف مؤسسة "الأهرام "من مشاركة ورعاية صانعي القرار والخبراء المصريين والأجانب لهذا الحدث المهم، إثراء فعاليات المؤتمر بما يسهم في بلورة رؤية فاعلة واستراتيجية معاونة يضعها المؤتمر أمام متخذ القرار للمساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقا في مجال الطاقة التي تتوفر فيه لمصر فرص واعدة وطموحات كثيرة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء في إطار استراتيجية 2030.

ويناقش المؤتمر تطوير نظام اتفاقيات البترول والغاز، وسبل الإنتاج من اجل التنمية، ويخصص جلسة كاملة من جلساته لـ" التحديات والفرص"، في موارد الطاقة ومعدلات استهلاكها، والتغيرات المناخية وطموحات الحد من الاحتباس الحراري.

كما يبحث المؤتمر كيفية تحقيق التنمية فى قطاع البتروكيماويات، وصناعة القيمة المضافة لتحقيق التنمية، ويناقش رؤية مستقبلية للطرق الجديدة لاستخدام الوقود..السيارات الكهربائية نموذجا"، تعرض الجلسة تقييم شامل لاستراتيجية دخول السيارات الكهربائية فى مصر، من خلال استعراض رؤية فنية لشحن السيارات الكهربائية" الطرق-الأنواع- وسياسة التسعير" ومناقشة عوائد استخدام السيارات الكهربائية، سواء عبر شبكة الكهرباء أو التأثير على البيئة.

كما يناقش المؤتمر رؤية مستقبلية للطاقة الكهربائية فى مصر وفرص التصنيع المحلي،وتشمل الجلسة عدة محاور في مقدمتها رؤية الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وهيكلة قطاع الكهرباء، والحوكمة وخلق سوق تنافسي، كما تناقش الجلسة محورا هاما حول دور القطاعين العام والخاص فى تحقيق الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية، ويناقش المؤتمر في جلسته الختامية مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وإستراتيجية التنمية المستدامة لهذا القطاع.
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