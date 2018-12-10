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اقتصاد

23 ديسمبر .. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:34 ص
بيت الوطن بالقاهرة
بيت الوطن بالقاهرة الجديدة
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية للمصريين بالخارج، وقطع الأراضى الأكثر تميزًا، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، وبعض المجاورات بالأحياء (الرابع – الخامس – السادس) وقطع الأراضى الأكثر تميزًا رقم (1 – 2) بمنطقة طريق السويس وذلك يوم 23 ديسمبر الجاري وحتى 4 مارس المقبل، لافتا إلى أنه ينبغي على الحاجزين إحضار أصل إخطار التخصيص، وبطاقة الرقم القومى، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس عادل النجار إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى السادس بالمنطقة (B - C) من يوم 23/12/2018 : يوم 6/1/2019، وقطع الأراضى بالحى الرابع بالمنطقة (K) من يوم 6/1/2019 : يوم 15/1/2019، والمنطقة (J) من يوم 16/1/2019 : يوم 27/1/2019، والمنطقة (I) من يوم 28/1/2019 : 6/2/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا (1 – 2)، بمنطقة جنوب طريق السويس، بالمنطقة (C) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (D) من يوم 3/2/2019: يوم 17/2/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الخامس بالمنطقة (B - D) من يوم 23/12/2018 : يوم 31/12/2018، والمنطقة (C - M) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (O - N) من يوم 17/2/2019 : 28/2/2019، وتم تخصيص يومى 3/3/2019، و4/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام.
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