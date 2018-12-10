الصحة تحارب مركبات تصنيع الأستروكس..وبرلماني: من أشد أنواع المخدرات خطورة على الصحة..والمشد: الدولة تبذل جهودا مضنية للسيطرة على الأزمة

مصطفى أبو زيد:
الاستروكس يسبب خطورة بالغة على صحة الإنسان
سامي المشد:
سامي المشد:
الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالصحة العامة
إليزابيث شاكر:
إليزابيث شاكر:
الاستروكس من أشد أنواع المخدرات خطورة على الصحة
تبذل وزارة الصحة، جهودا مضنية للقضاء على المخدرات، لذا أصدرت قرارا بـ إضافة 5 مركبات، وأملاحها، ونظائرها، وأملاح نظائرها، ومستحضراتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كل من "SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON".
وأشاد النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع "الأستروكس" على "جدول المخدرات"، مشيرا إلي أنه هذا المخدر له أضرار بالغة علي صحة الإنسان، كما يفصل مدمنيه عن الواقع و يدفعهم لارتكاب أفعال غير سوية.
وأضاف وكيل اللجنة الصحية خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أنه لا يوجد أي مبرر يدفع الشباب لتعاطي أي نوع من المخدرات ومنها الأستروكس، موضحا أن البعض يلجأ لها بسبب ضغوط نفسية وعدم وجود عمل ينشغل به، ولكن ذلك ليس الدافع القوي الذي يجعله يفعل ذلك.
وأكد أبو زيد، أنه تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وتحدث البعض حلول لمنع انتشاره محاربته والتصدي، كما طالب بتغليظ العقوبة لأنه شديد الخطورة ولا تعم السلبيات علي مدمني هذه الانوا فقط بل تؤثر علي أسرته ومجتمعه بالكامل.
ولفت النائب إلى أهمية التوعية بهذه الأمور مشيرا الى ان الاسرة يقع علي كاهلها دور كبير من خلال متابعة أولادهم، ومن الناحية الدينية أيضا من خلال المساجد والخطب التي تتحدث عن مخاطر هذه المخدرات.
ومن جانبه أشاد الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات"، لافتا إلى أن بهذا القرار لا يتم صرف هذه المركبات من الصيدليات إلى بروشته من طبيب.
وقال "المشد" لـ"صدى البلد" أن مروجى المخدرات يستغلون مثل هذه المركبات لـ تصنيع مخدر الاستروكس بهدف تحقيق أرباح على حساب الصحة العامة للمواطن المصرى، مشيرا إلى ضرورة حصر كافة المركبات التى قد تدخل فى تصنيع أي نوع من انواع المخدرات وتقنين أوضاعها حفاظا على صحة المواطنين.
وأوضح أن الدولة تبذل جهود مضنية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة تفاعل الشعب المصرى مع هذه الجهود.
وفي ذات السياق، أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 5 مركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات".
وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، مخدر الاستروكس من أشد أنواع المخدرات خطورة على صحة الإنسان التى انتشرت بصورة غير طبيعية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه يعمل على تدمير الجهاز العصبى للتعاطي خلال فترة قصيرة.
وأوضحت "شاكر" أن وضع مركبات تدخل فى تصنيع الاستروكس على جدول المخدرات يسهل عملية الرقابة عليه ومنعه.
تبذل وزارة الصحة، جهودا مضنية للقضاء على المخدرات، لذا أصدرت قرارا بـ إضافة 5 مركبات، وأملاحها، ونظائرها، وأملاح نظائرها، ومستحضراتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كل من "SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON".
وأشاد النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع "الأستروكس" على "جدول المخدرات"، مشيرا إلي أنه هذا المخدر له أضرار بالغة علي صحة الإنسان، كما يفصل مدمنيه عن الواقع و يدفعهم لارتكاب أفعال غير سوية.
وأضاف وكيل اللجنة الصحية خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أنه لا يوجد أي مبرر يدفع الشباب لتعاطي أي نوع من المخدرات ومنها الأستروكس، موضحا أن البعض يلجأ لها بسبب ضغوط نفسية وعدم وجود عمل ينشغل به، ولكن ذلك ليس الدافع القوي الذي يجعله يفعل ذلك.
وأكد أبو زيد، أنه تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وتحدث البعض حلول لمنع انتشاره محاربته والتصدي، كما طالب بتغليظ العقوبة لأنه شديد الخطورة ولا تعم السلبيات علي مدمني هذه الانوا فقط بل تؤثر علي أسرته ومجتمعه بالكامل.
ولفت النائب إلى أهمية التوعية بهذه الأمور مشيرا الى ان الاسرة يقع علي كاهلها دور كبير من خلال متابعة أولادهم، ومن الناحية الدينية أيضا من خلال المساجد والخطب التي تتحدث عن مخاطر هذه المخدرات.
ومن جانبه أشاد الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 5 مستحضرات ومركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات"، لافتا إلى أن بهذا القرار لا يتم صرف هذه المركبات من الصيدليات إلى بروشته من طبيب.
وقال "المشد" لـ"صدى البلد" أن مروجى المخدرات يستغلون مثل هذه المركبات لـ تصنيع مخدر الاستروكس بهدف تحقيق أرباح على حساب الصحة العامة للمواطن المصرى، مشيرا إلى ضرورة حصر كافة المركبات التى قد تدخل فى تصنيع أي نوع من انواع المخدرات وتقنين أوضاعها حفاظا على صحة المواطنين.
وأوضح أن الدولة تبذل جهود مضنية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة تفاعل الشعب المصرى مع هذه الجهود.
وفي ذات السياق، أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 5 مركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات".
وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، مخدر الاستروكس من أشد أنواع المخدرات خطورة على صحة الإنسان التى انتشرت بصورة غير طبيعية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه يعمل على تدمير الجهاز العصبى للتعاطي خلال فترة قصيرة.
وأوضحت "شاكر" أن وضع مركبات تدخل فى تصنيع الاستروكس على جدول المخدرات يسهل عملية الرقابة عليه ومنعه.